"Виновных не найдут": полицейский убедил потерпевшего не писать заявление - теперь его будут судить

Мужчина решил не портить статистику и не расследовать нападение на местного жителя Фото: barnews.city

В Харькове сообщили о подозрении о сокрытии преступления капитану полиции.

Мужчина решил не портить статистику и не расследовать нападение на местного жителя, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

"Досудебным расследованием установлено, что в феврале 2020 году в Харькове, в Лосевском переулке, группа лиц напала на мужчину. Его избили и ограбили. Мужчину доставили в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. Проф. А. И. Мещанинова в Харькове . Его опросил оперуполномоченный Холодногорского отдела полиции ГУНП в Харьковской области, впрочем, показы его письменно не фиксировал ", - говорится в сообщении.

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Борясь за хорошие показатели и желая скрыть преступление, полицейский рассказал пострадавшему, что виновных в нападении все равно не найдут, и телесные повреждения он, якобы, получил по собственной неосторожности, деньги потерял сам и претензий к кому-либо не имеет. В конце концов он убедил мужчины не писать заявление.

Милиционеру уже объявили о подозрении. Теперь ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Следствие продолжается.

В Киеве задержали полицейского, который требовал взятку в размере $ 10 тыс за закрытие уголовного производства. Он требовал деньги у гражданина, который обвиняется в умышленном нанесении телесного повреждения средней тяжести.