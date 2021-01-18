Полицейского поймали на взятке в $10 тысяч

В Киеве задержали полицейского, который требовал взятку в размере $ 10 тыс за закрытие уголовного производства.

Он требовал деньги у гражданина, который обвиняется в умышленном нанесении телесного повреждения средней тяжести. Об этом сообщает СБУ.

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Правоохранитель гарантировал мужчине, что ему не сообщат о подозрении, а уголовное производство закроют. Он также обещал вернуть автомобиль, на который якобы наложили арест.

Фигуранта задержали в Киеве возле собственного авто во время получения всей суммы взятки.

Сейчас продолжается досудебное следствие. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

Военного прокурора Запорожского гарнизона Южного региона Украины задержали на получении $5 тысяч взятки. Прокурор требовал от военного взятку за непривлечение к уголовной ответственности за мошенничество и закрытия уголовного производства.