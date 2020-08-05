"Видела лицо, головку, ножки и выломанные ручки" - роженица рассказала, как забрала мертвую дочь из морга

В Днепре роженице выдали тело ее умершего ребенка в пакете с мусором. Фото: facebook.com/groups/prosto.dnepr

В Днепре роженице с Каменского по имени Ангелина выдали для захоронения тело новорожденного ребенка в мусорном пакете вместе с медицинскими отходами.

Женщина рассказала, что беременность проходила хорошо. Но на 6-м месте беременности ребенок замер. Врачи сказали, что обмотался пуповиной. Поэтому рожала женщина уже мертвого ребенка. А сразу после родов к роженице наведалась женщина, назвавшаяся сотрудницей ЗАГСа, именно она оформляла свидетельства о рождении или смерти в этом роддоме. Сказала, что есть возможность похоронить ребенка, только не самостоятельно, за нее все сделают.

"Ну зачем вам стресс! Заплатите 3-4 тысячи гривен, и мы все сделаем самостоятельно", - вспоминает Ангелина, передает "Обозреватель".

Женщина решила, что сама похоронит дочь, подписала все бумаги. Но сотрудница ЗАГСа была упорной. В день выписки она снова зашла к женщине в палату. Уговаривала заплатить деньги, а она все сама сделает. Женщина сама пошла в морг, взяла с собой пеленки, чтобы ей вернули дочь. Она думала, что ей дадут гроб с телом. В морге их встретил дежурный. Он рассмеялся, когда увидел, сколько всего принесла Ангелина.

"Ваш ребенок такой маленький, что мы таких даже не зашиваем. Я вам сейчас вынесу, но вы не разворачивайте, так и похороните", - отмечает Ангелина.

По словам матери, он вынес какой-то желтый пакет. Когда заметил, что ей стало плохо от увиденного, замотал в пеленку, перевязал шнурком на много узлов, чтобы уже не открыли. Взяв с убитой горем мамы 200 грн "на хлорку", ушел.

Однако Ангелина развернула пакет. Тело ее ребенка было завернуто в обрезки от мусорных пакетов. Там же валялась плацента, куски пластырей, бинтов и даже синие перчатки. Ручка у ее дочери была выломана, что невозможно было снять бирку с именем.

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"Ее просто свернули в шар спиной вверх. Я видела только лицо, головку, ножки и выломанные ручки. Я сделала фото", - рассказывает она.

Директор Днепропетровского областного патологоанатомического бюро Петр Гриценко говорит, что об этой истории узнал буквально недавно.

"Такого не может быть. Все трупы детей и взрослых мы выдаем в надлежащем виде. Они обязательно должны быть в гробу. Но, возможно, оно находилось некоторое время здесь, потому завернули в целлофан, чтобы не текло. А то, что там были перчатки и какие-то переломы на теле - такого просто не может быть. После вскрытия все оформляется и улаживается в гроб. Патологоанатом делает вскрытие. А выдачу и приведение в порядок делает младший медперсонал. все сейчас пишут объяснительные, для того чтобы разобраться. Такого у нас не было. Переломов там точно не может быть. Идет разбирательство, но для этого нужно время", - заверил директор морга.

О случае в Днепре стало известно из поста роженицы в одной из групп в Facebook. Женщина с Каменского планировала похоронить свою мертворожденную дочь в родном городе и оформила все необходимые документы. Патологоанатом была проинформирована о ее намерении, однако не учла, что увиденное может быть травмирующим.