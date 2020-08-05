"Видела лицо, головку, ножки и выломанные ручки" - роженица рассказала, как забрала мертвую дочь из морга

 
Ексклюзивы
1/5
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 531
Дорогие фрукты, дешевая картошка: сколько стоят закупки украинцев в августе
Дорогие фрукты, дешевая картошка: сколько стоят закупки украинцев в августе
Просмотров: 324
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18180
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3654
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 900
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6741
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 963
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 819
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 603
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1098
Фото
Все фото
4
3
7
3
9
Воспитывалась в верующей семье: друзья рассказали о женщине, которая сожгла себя возле церкви
Воспитывалась в верующей семье: друзья рассказали о женщине, которая сожгла себя возле церкви
Оставила в соцсети странный пост: рассказали о женщине, которая сожгла себя возле храма
Оставила в соцсети странный пост: рассказали о женщине, которая сожгла себя возле храма
Избитую на турецком пляже украинскую топ-модель обвинили во лжи: новые подробности скандала
Избитую на турецком пляже украинскую топ-модель обвинили во лжи: новые подробности скандала
Хотел убить Кадырова и Путина: что писал в соцсетях киевский террорист
Хотел убить Кадырова и Путина: что писал в соцсетях киевский террорист
Террористический акт в Киеве: силовики рассказали, нашли ли взрывчатку
Террористический акт в Киеве: силовики рассказали, нашли ли взрывчатку
Видео
Все видео
9 автомобилей попали в аварию
9 автомобилей попали в аварию
20-тонный грузовик с нефтью слетел с дороги
20-тонный грузовик с нефтью слетел с дороги
Захват банка в Киеве: заложница террориста рассказала, как все началось
Захват банка в Киеве: заложница террориста рассказала, как все началось
Мужчина изнасиловал 9-летнюю школьницу, а потом повел в кафе
Мужчина изнасиловал 9-летнюю школьницу, а потом повел в кафе
Подозрительный чемодан: в Киеве перекрыли улицу
Подозрительный чемодан: в Киеве перекрыли улицу
Интервью
1/5
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 531
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6741
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 702
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 603
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 1503
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
среда, 05 августа 2020 08:48

"Видела лицо, головку, ножки и выломанные ручки" - роженица рассказала, как забрала мертвую дочь из морга

  Комментировать
&quot;Видела лицо, головку, ножки и выломанные ручки&quot; - роженица рассказала, как забрала мертвую дочь из морга
В Днепре роженице выдали тело ее умершего ребенка в пакете с мусором. Фото: facebook.com/groups/prosto.dnepr

В Днепре роженице с Каменского по имени Ангелина выдали для захоронения тело новорожденного ребенка в мусорном пакете вместе с медицинскими отходами.

Женщина рассказала, что беременность проходила хорошо. Но на 6-м месте беременности ребенок замер. Врачи сказали, что обмотался пуповиной. Поэтому рожала женщина уже мертвого ребенка. А сразу после родов к роженице наведалась женщина, назвавшаяся сотрудницей ЗАГСа, именно она оформляла свидетельства о рождении или смерти в этом роддоме. Сказала, что есть возможность похоронить ребенка, только не самостоятельно, за нее все сделают.

"Ну зачем вам стресс! Заплатите 3-4 тысячи гривен, и мы все сделаем самостоятельно", - вспоминает Ангелина, передает "Обозреватель".

Женщина решила, что сама похоронит дочь, подписала все бумаги. Но сотрудница ЗАГСа была упорной. В день выписки она снова зашла к женщине в палату. Уговаривала заплатить деньги, а она все сама сделает. Женщина сама пошла в морг, взяла с собой пеленки, чтобы ей вернули дочь. Она думала, что ей дадут гроб с телом. В морге их встретил дежурный. Он рассмеялся, когда увидел, сколько всего принесла Ангелина.

"Ваш ребенок такой маленький, что мы таких даже не зашиваем. Я вам сейчас вынесу, но вы не разворачивайте, так и похороните", - отмечает Ангелина.

По словам матери, он вынес какой-то желтый пакет. Когда заметил, что ей стало плохо от увиденного, замотал в пеленку, перевязал шнурком на много узлов, чтобы уже не открыли. Взяв с убитой горем мамы 200 грн "на хлорку", ушел.

Однако Ангелина развернула пакет. Тело ее ребенка было завернуто в обрезки от мусорных пакетов. Там же валялась плацента, куски пластырей, бинтов и даже синие перчатки. Ручка у ее дочери была выломана, что невозможно было снять бирку с именем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смерть роженицы и исчезновения тела младенца: ребенка могли продать

"Ее просто свернули в шар спиной вверх. Я видела только лицо, головку, ножки и выломанные ручки. Я сделала фото", - рассказывает она.

Директор Днепропетровского областного патологоанатомического бюро Петр Гриценко говорит, что об этой истории узнал буквально недавно.

"Такого не может быть. Все трупы детей и взрослых мы выдаем в надлежащем виде. Они обязательно должны быть в гробу. Но, возможно, оно находилось некоторое время здесь, потому завернули в целлофан, чтобы не текло. А то, что там были перчатки и какие-то переломы на теле - такого просто не может быть. После вскрытия все оформляется и улаживается в гроб. Патологоанатом делает вскрытие. А выдачу и приведение в порядок делает младший медперсонал. все сейчас пишут объяснительные, для того чтобы разобраться. Такого у нас не было. Переломов там точно не может быть. Идет разбирательство, но для этого нужно время", - заверил директор морга.

О случае в Днепре стало известно из поста роженицы в одной из групп в Facebook. Женщина с Каменского планировала похоронить свою мертворожденную дочь в родном городе и оформила все необходимые документы. Патологоанатом была проинформирована о ее намерении, однако не учла, что увиденное может быть травмирующим.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Видела лицо, головку, ножки и выломанные ручки" - роженица рассказала, как забрала мертвую дочь из морга». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
августа

Киноактрису похоронили в бледно-зеленом платье

18 месяцев был полностью сумасшедшим - каким оказалась жизнь писателя Ги де Мопассана

Самое читаемое
Остановились отдохнуть: новые подробности убийства 8-летнего мальчика
Остановились отдохнуть: новые подробности убийства 8-летнего мальчика Просмотров: 8208
Избитую на турецком пляже украинскую топ-модель обвинили во лжи: новые подробности скандала
Избитую на турецком пляже украинскую топ-модель обвинили во лжи: новые подробности скандала
7
 1 Просмотров: 7659
Певица Ирина Федишин поразила сексуальными фото
Певица Ирина Федишин поразила сексуальными фото
9
 Просмотров: 7524
Мужчина зарезал 8-летнего сына и заявил об исчезновении: первые подробности трагедии
Мужчина зарезал 8-летнего сына и заявил об исчезновении: первые подробности трагедии
10
 Просмотров: 7011
&quot;Выбросили в мусорный пакет с использованными перчатками&quot; - роженица рассказала, как ей отдали умершую дочь
"Выбросили в мусорный пакет с использованными перчатками" - роженица рассказала, как ей отдали умершую дочь Просмотров: 5688
Происшествия
Избитая на турецком пляже украинская топ-модель опровергла обвинения
Избитая на турецком пляже украинская топ-модель опровергла обвинения Просмотров: 1260
9 автомобилей попали в аварию
9 автомобилей попали в аварию
 Просмотров: 783
У Авакова отреагировали на избиение украинской топ-модели в Турции
У Авакова отреагировали на избиение украинской топ-модели в Турции Просмотров: 1161
Предателя Шайтанова обвинили в еще одном преступлении
Предателя Шайтанова обвинили в еще одном преступлении Просмотров: 468
Воспитывалась в верующей семье: друзья рассказали о женщине, которая сожгла себя возле церкви
Воспитывалась в верующей семье: друзья рассказали о женщине, которая сожгла себя возле церкви
4
 Просмотров: 3339
Больше всего комментируют
10
Самолет Путина приземлился в Крыму. Ранее туда прибыл Медведчук - СМИ
8
Кортежи Зеленского даже не снились Порошенко - мэр Днепра Филатов
6
Не так, как раньше: президентство Зеленского повлияло на популярность "Квартала 95"
4
События на Донбассе развиваются не по украинскому сценарию - Елисеев
3
Пальчевский не пришел на "мужской разговор" с Ницоем, хотя сам его вызвал
Голосов: 529
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua