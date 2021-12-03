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пятница, 03 декабря 2021 19:10

Вице-чемпион мира по сумо получил 12,5 лет тюрьмы за убийство

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Вице-чемпион мира по сумо получил 12,5 лет тюрьмы за убийство
За убийство байкера в Киеве вице-чемпион мира по сумо Дмитрий Слепченко получил 12,5 лет тюрьмы. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Вицечемпиона мира по сумо Дмитрия Слепченко признали виновным в хулиганстве и убийстве байкера 36-летнего Юрия Калиниченко на Харьковском шоссе в Киеве.

12,5 лет тюрьмы – такой приговор вынес Дарницкий райсуд столицы 2 декабря.

"Во время дорожного конфликта обвиняемый несколько раз выстрелил из автомобиля в сторону мотоциклиста, остановившегося на перекрестке. Раненый мужчина от полученных ранений скончался. Подозреваемый с места совершения преступления скрылся", - рассказали в прокуратуре Киева.

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Судебный процесс длился около четырех лет. Своей вины обвиняемый не признал. Прокуратура просила для него 15 лет тюрьмы.

Кроме умышленного убийства, Слепченко также инкриминировали эпизод со стрельбой на парковке возле столичного супермаркета. А в Васильковском горрайонном суде Киевской области рассматривается еще одно дело в отношении него - по фактам систематических побегов из специализированной больницы и хранения наркотиков, которые нашли в его палате.

До вступления приговора в законную силу обвиняемый будет находиться под стражей.

Убийство произошло 24 мая 2017 года на Харьковском шоссе в Киеве. Бывший чемпион мира по сумо 30-летний Дмитрий Слепченко расстрелял байкера 36-летнего Юрия Калиниченко.

Слепченко ехал в автомобиле Seat Leon. За рулем была его жена. В суде заявил, что убивать мотоциклиста не хотел. Байкер оскорблял, унижал морально. Вел себя агрессивно. Бросил чем-то спортсмену в голову, отбив зеркало на авто. Стрельбой спортсмен хотел его испугать.

Также Слепченко заявлял, что пистолет, из которого стрелял, был подброшен. Нашел под машиной, ехал сдавать в полицию.

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Дата
03
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