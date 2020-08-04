Везде были кровь и пучки волос: мать 5 детей забили до смерти

В селе Большая Добронь Ужгородского района на Закарпатье до смерти забили 43-летнюю мать 5 детей. В совершении преступления подозревается 46-летний сожитель потерпевшей.
О смерти женщины сообщили врачи 4 августа, около 3:00, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.
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"Полицейские обнаружили мертвой 43-летнюю хозяйку дома, мать пятерых детей. При осмотре тела полицейские обнаружили признаки насильственной смерти, в том числе многочисленные синяки. В доме везде были кровь и пучки женских волос. Тело направлено на судмедэкспертизу", - сказано в сообщении.
Подозреваемый в преступлении задержан. Его могут посадить на 10 лет. Досудебное расследование по делу продолжается.
В Ромнах на Сумщине мужчина забил до смерти свою 26-летнюю сожительницу. А потом вызвал полицию. Рядом с телом убитой на полу находились 2 детей супругов, старшему из них 4 года.
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