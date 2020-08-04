Везде были кровь и пучки волос: мать 5 детей забили до смерти

 
Ексклюзивы
1/5
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 252
Дорогие фрукты, дешевая картошка: сколько стоят закупки украинцев в августе
Дорогие фрукты, дешевая картошка: сколько стоят закупки украинцев в августе
Просмотров: 279
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 17298
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3636
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 891
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6660
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 954
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 810
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 594
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1098
Фото
Все фото
3
7
3
9
3
Оставила в соцсети странный пост: рассказали о девушке, которая сожгла себя возле храма
Оставила в соцсети странный пост: рассказали о девушке, которая сожгла себя возле храма
Избитую на турецком пляже украинскую топ-модель обвинили во лжи: новые подробности скандала
Избитую на турецком пляже украинскую топ-модель обвинили во лжи: новые подробности скандала
Хотел убить Кадырова и Путина: что писал в соцсетях киевский террорист
Хотел убить Кадырова и Путина: что писал в соцсетях киевский террорист
Террористический акт в Киеве: силовики рассказали, нашли ли взрывчатку
Террористический акт в Киеве: силовики рассказали, нашли ли взрывчатку
Подозреваемый стрелял в полицейских и угрожал гранатой
Подозреваемый стрелял в полицейских и угрожал гранатой
Видео
Все видео
20-тонный грузовик с нефтью слетел с дороги
20-тонный грузовик с нефтью слетел с дороги
Захват банка в Киеве: заложница террориста рассказала, как все началось
Захват банка в Киеве: заложница террориста рассказала, как все началось
Мужчина изнасиловал 9-летнюю школьницу, а потом повел в кафе
Мужчина изнасиловал 9-летнюю школьницу, а потом повел в кафе
Подозрительный чемодан: в Киеве перекрыли улицу
Подозрительный чемодан: в Киеве перекрыли улицу
Киевского террориста обезвредили: момент попал на видео
Киевского террориста обезвредили: момент попал на видео
Интервью
1/5
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 252
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6660
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 702
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 594
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 1422
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
вторник, 04 августа 2020 18:11

Везде были кровь и пучки волос: мать 5 детей забили до смерти

  Комментировать
Везде были кровь и пучки волос: мать 5 детей забили до смерти
На Закарпатье забили до смерти 43-летнюю мать 5 детей. В совершении преступления подозревается 46-летний сожитель погибшей. Фото: zk.npu.gov.ua

В селе Большая Добронь Ужгородского района на Закарпатье до смерти забили 43-летнюю мать 5 детей. В совершении преступления подозревается 46-летний сожитель потерпевшей.

О смерти женщины сообщили врачи 4 августа, около 3:00, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Петр Пасюк убил жену и 18-месячную дочь

"Полицейские обнаружили мертвой 43-летнюю хозяйку дома, мать пятерых детей. При осмотре тела полицейские обнаружили признаки насильственной смерти, в том числе многочисленные синяки. В доме везде были кровь и пучки женских волос. Тело направлено на судмедэкспертизу", - сказано в сообщении.

Подозреваемый в преступлении задержан. Его могут посадить на 10 лет. Досудебное расследование по делу продолжается.

В Ромнах на Сумщине мужчина забил до смерти свою 26-летнюю сожительницу. А потом вызвал полицию. Рядом с телом убитой на полу находились 2 детей супругов, старшему из них 4 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Везде были кровь и пучки волос: мать 5 детей забили до смерти». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
августа

Создали организацию, которая занималась опекой украинских военнопленных

Показали, что достойны независимости - почтили память кошевого атамана

$ 2 млн за бутылку: "напиток вдов" празднует день рождения

Дневник еврейской девочки перевели на 67 языков

Самое читаемое
Олигархи ищут замену Зеленскому, РФ и Турция сошли с ума и &quot;смертельно опасный&quot; салат: 5 блогов недели
Олигархи ищут замену Зеленскому, РФ и Турция сошли с ума и "смертельно опасный" салат: 5 блогов недели
 Просмотров: 61651
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
 Просмотров: 17298
Остановились отдохнуть: новые подробности убийства 8-летнего мальчика
Остановились отдохнуть: новые подробности убийства 8-летнего мальчика Просмотров: 6633
Стало известно, почему Медведчук поехал в Крым
Стало известно, почему Медведчук поехал в Крым 1 Просмотров: 6589
Мужчина зарезал 8-летнего сына и заявил об исчезновении: первые подробности трагедии
Мужчина зарезал 8-летнего сына и заявил об исчезновении: первые подробности трагедии
10
 Просмотров: 5805
Происшествия
Рыбака утопила большая рыбина
Рыбака утопила большая рыбина 1 Просмотров: 666
20-тонный грузовик с нефтью слетел с дороги
20-тонный грузовик с нефтью слетел с дороги
 Просмотров: 315
Оставила в соцсети странный пост: рассказали о девушке, которая сожгла себя возле храма
Оставила в соцсети странный пост: рассказали о девушке, которая сожгла себя возле храма
3
 Просмотров: 2115
Избитую на турецком пляже украинскую топ-модель обвинили во лжи: новые подробности скандала
Избитую на турецком пляже украинскую топ-модель обвинили во лжи: новые подробности скандала
7
 Просмотров: 4833
Женщина сожгла себя возле храма в центре города
Женщина сожгла себя возле храма в центре города Просмотров: 936
Больше всего комментируют
6
Не так, как раньше: президентство Зеленского повлияло на популярность "Квартала 95"
6
Самолет Путина приземлился в Крыму. Ранее туда прибыл Медведчук - СМИ
4
События на Донбассе развиваются не по украинскому сценарию - Елисеев
4
Кортежи Зеленского даже не снились Порошенко - мэр Днепра Филатов
2
Пальчевский не пришел на "мужской разговор" с Ницоем, хотя сам его вызвал
Голосов: 510
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua