Ветерана АТО зарезали в центре Киева

Четыре года назад 22 июня в сквере у Золотых ворот в центре Киева зарезали ветерана АТО 57-летнего Сергея Олейника.

Он был с сыном Ярославом. Тот играл на синтезаторе. Но это не понравилось жителю соседнего дома Анатолию Чивикову. Требовал, чтобы музыкант ушел. За парня вступился его отец. В ответ получил два удара ножом в живот и грудь. От полученных травм скончался.

Фото: 24 канал

"Разъяренный нетрезвый мужчина пошел в свою квартиру в доме рядом со сквером. Взял нож, вернулся на место спора и целенаправленно дважды ударил отца. От полученных ножевых ранений он скончался на месте. Убийца скрывался на крыше своего дома, но его быстро нашли", - вспоминает обстоятельства дела Ярослав Олейник.

Суды над Чивиковым продолжались 2,5 года. И в декабре 2019-го его признали виновным в убийстве ветерана АТО. Он получил 13 лет тюрьмы по решению Шевченковского райсуда столицы. Родственники убитого ветерана хотели, чтобы Чивиков получил максимальное наказание - 15 лет. Сам осужденный свою вину так и не признал, и не раскаялся.

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Наказание не отбыл. В апреле этого года Чивиков умер в тюрьме. Смерть наступила в результате осложнений, вызванных коронавирусом, сообщила волонтер Алина Бондарь.

"Я помню, как на судах у него не было ни капли раскаяния, и как выкручивался, чтобы не понести наказание. Правосудие свершилось. Только это не вернет к жизни Сергея Олейника", - говорила Бондарь.

Сергей Олейник был командиром разведки 1-го батальона 14-й бригады. Осенью 2016-го его демобилизовали. Основал и возглавил Всеукраинский профсоюз ветеранов АТО и волонтеров. Более 15 лет был руководителем профсоюза мигрантов.

В Бердянске Запорожской области в собственном дворе застрелили 43-летнего Виталия Олешко. Он - ветеран АТО и общественный активист. Воевал в составе добровольческого батальона "Донбасс". Прошел Иловайский котел и шесть месяцев плена боевиков. В Бердянске собственный дом у моря переоборудовал под гостиницу. После возвращения из плена занимался общественной деятельностью. Выступал против пророссийских чиновников в городе, заявлял о бездеятельности СБУ и полиции, коммунальных служб.