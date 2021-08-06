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Ветеран войны отправили за решетку

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Ветеран войны отправили за решетку
Володимира Прохнича, який захопив приміщення Кабінету міністрів, взяли під варту. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Владимиру Прохничу, который захватил помещение Кабинета министров, удерживал людей и угрожал взорвать себя гранатой, избрана мера пресечения.

60 суток под стражей без права на залог - такое решение сегодня, 6 августа, вынес Печерский райсуд Киева.

Защита готовит апелляцию, сообщил Gazeta.ua один из адвокатов подозреваемого Тарас Беспалый.

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"Чем мотивировался суд в принятии решения мы пока не знаем, не видели еще полный текст постановления. Но уже в понедельник мы подадим апелляцию. И надеемся, что апелляционный суд вынесет другое решение и выберет меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Я не могу сказать точно, чем руководствовался Владимир, когда шел в Кабмин. Но как говорили его друзья и сослуживцы, возможно таким образом он хотел привлечь внимание", - рассказал адвокат.

Подтвердил, что Владимир страдает посттравматический синдром, имел в последнее время головные боли. А также имеет опухоль в голове. Злокачественная она или доброкачественная - пока неизвестно.

4 августа примерно в 10:00 в здание КМУ зашел неизвестный мужчина, который вытащил из кармана гранату. Угрожал взорвать здание. На место съехались спецназовцы и взрывотехники. Полиция вела переговоры с мужчиной. Людей с здания не эвакуировали. Переговоры продолжались 10 мин. Его задержали без применения силы. Граната оказалась боевой. Выяснилось, что захватчик Кабмина - ветеран войны Владимир Прохнич. Ему сообщили о подозрении по трем статьям: захват государственных зданий, незаконное лишение свободы и незаконное обращение с оружием. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Защита просила для Прохнича ночной домашний арест. На содержании под стражей настаивала прокуратура.

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