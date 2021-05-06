Ветеран АТО зарезал налетчика: по делу произошел новый поворот

На Тернопольщине 24-летний ветеран АТО, защищая себя и мать, смертельно травмировал одного из нападавших. Фото: tp.npu.gov.ua

Следствие по делу о нападении пятерых нетрезвых мужчин на дом ветерана АТО на Тернопольщине передадут в главное следственное управление Нацполиции.

Объявлять подозрения 24-летнему ветерану преждевременно и необоснованно. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Считаю преждевременным и необоснованным предъявление подозрения 24-летнему ветерану АТО. Он был вынужден применить холодное оружие для самозащиты после того, как к нему, к его дому, пришли пятеро нападавших, один из которых позже погиб от полученных ранений. Жизнь человека бесценна, и никто не вправе посягать нее", - сказал Аваков.

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Подчеркнул, что право на самооборону и защиту своего жилища, кроме случая превышения мер необходимой самообороны, - каждому гарантировано законом.

"Дело о вторжении на территорию домовладения и нападение группы из пяти человек в ветерана АТО будет передано в главное следственное управление Национальной полиции. А следователи обратятся в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста - на личное обязательство", - отметил Арсен Аваков.

Добавил, что "следствие будет полным, беспристрастным и объективным".

Несчастье случилось 2 мая около полуночи в селе Глещава на Тернопольщине. 24-летний ветеран АТО, защищаясь от нападения пьяных сверстников, ножом травмировал одного из них. Пострадавший скончался от потери крови. Ранее шла речь о шести нападавших.