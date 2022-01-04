Вернули в школу и выплатили зарплату: невакцинированная от Covid учительница выиграла суд

На Волыни невакцинированная от Covid учительница выиграла суд. Фото: ua.depositphotos.com

На Волыни невакцинированная от Covid-19 учительница подала в суд на школу из-за отстранения от работы и выиграла дело.

Теперь она сможет восстановиться на работе. Ей также должны выплатить зарплату - 23 348 грн. Об этом свидетельствует реестр судебных решений.

Педагог 11 ноября подала в суд иск о признании незаконным и отмене приказа Гишинской гимназии об ее отстранении от работы из-за отказа прививки от Covid-19. Также учительница иностранного языка просила взыскать с управления образования исполкома горсовета Ковеля 20 тыс. грн морального ущерба.

Но в удовлетворении морального ущерба ее отказали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Covid-вакцинация: Минобразования назвало количество отстраненных учителей

По словам учительницы, на работе у нее требовали справку о Covid-прививке, а затем ограничили ее права как работника относительно полноценной работы.

В октябре ей вручили уведомление об обязательной вакцинации без подписи директора и даты издания. Учительница отказалась подписывать такое сообщение. После этого директор вручил приказ об отстранении.

Свой иск женщина объяснила тем, что работодатель не наделен правом заставлять ее вакцинироваться.

В свою очередь руководство образовательного учреждения просило отказать в удовлетворении иска, ссылаясь на постановления правительства и приказы Минздрава.

В Роменском межрайонном суде в Сумской области слушали дело учительницы Анны Полищук, считающей незаконным отстранение ее от работы. Ответчиком по делу была директор Роменской ОШ №2 Елена Юракова. Учительницу отстранили, потому что не вакцинировалась. Суд постановил отменить приказ об отстранении. Просьба возместить деньги, которые учительница потеряла за время отстранения, не удовлетворили.