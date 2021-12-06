Невакцинированная учительница оспорила свое отстранение от работы

Суд упразднил отстранение Полищук от работы. Фото: "Суспільне"

В Роменском межрайонном суде в Сумской области слушали дело учителя Анны Полищук, считающей незаконным отстранение ее от работы.

Ответчиком по делу была директор Роменской ООШ №2 Елена Юракова, передает Суспільне.

Учительницу отстранили, потому что не вакцинировалась. Полищук ссылается на конвенцию по правам человека, на запрет дискриминации по любым признакам. Говорит, что правительство не объявляло чрезвычайное положение из-за пандемии, поэтому вакцинация является добровольной.

В то же время ответчик отмечает, что есть решение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и статья 117 Конституции, где указано: "Кабинет министров Украины в пределах своей компетенции издает постановления и распоряжения, обязательные к исполнению". Ссылаются на приказ Министерства здравоохранения по профессиям, подлежащим обязательной вакцинации.

Полищук отстранили от работы несмотря на дистанционный формат обучения. Директор говорит, что в постановлении Кабмина о форме обучения речь не идет. При допущении к работе невакцинированного работника директору грозил штраф до 170 тыс. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Covid-вакцинация: Минобразования назвало количество отстраненных учителей

Суд постановил отменить приказ об отстранении. Просьба возместить деньги, которые учительница потеряла за время отстранения, не удовлетворили.

С 6 декабря в Украине усиливают карантин в желтых зонах. Ограничительные меры будут касаться и учебных заведений. По новым правилам в желтой зоне разрешили работать тем педагогам, получившим по крайней мере одну прививку.