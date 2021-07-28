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среда, 28 июля 2021 13:45

"Велком ту Юкрейн! Въезд разрешаю, но в сопровождении полиции" - россиянин дал взятку пограничнику

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&quot;Велком ту Юкрейн! Въезд разрешаю, но в сопровождении полиции&quot; - россиянин дал взятку пограничнику
Россиянина в аэропорту Борисполь задержали за взятку пограничнику. Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задокументировали на видео, как россиянин давал взятку за въезд в Украину.

Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.

Двое граждан Российской Федерации прибыли в пункт пропуска аэропорта "Борисполь" рейсом Стамбул - Киев. Пассажиры с паспортами страны-агрессора не смогли убедительно объяснить украинским пограничникам цель поездки.

Иностранцам отказали в праве въезда на территорию Украины. Один из них, 24-летний мужчина, решил уладить вопрос с помощью взятки. Он предложил военнослужащему Госпогранслужбы взятку $1 тыс. за разрешение на въезд для него и друга. Пограничник не растерялся и задокументировал на видеокамеру попытку подкупить его.

После передачи денег, россиянина в Украину таки пропустили, однако не для того, чтобы "отдохнуть, погулять", а чтобы ответить за нарушение законодательства нашей страны.

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Из служебного помещения погранслужбы взяткодатель выбыл в сопровождении представителей Нацполиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства за обещание и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Касаемо второго россиянина, то он выбыл из Украины рейсом Киев - Стамбул уже без друга.

Начальник одного из отделов Госпогранслужбы Украины помогал злоумышленникам нелегально ввозить в страну автомобили с регистрациями других государств.

За это чиновник получал взятки. Машины доставляли через пункт пропуска Луцкого пограничного отряда, пишут в пресс-службе СБУ.

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