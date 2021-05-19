Чиновника поймали на взятке. Помогал ввозить машины на еврономерах

Начальник одного из отделов Госпогранслужбы Украины помогал злоумышленникам нелегально ввозить в страну автомобили на иностранных регистрациях.
За это чиновник получал взятки. Машины доставляли через пункт пропуска Луцкого пограничного отряда, пишут в пресс-службе СБУ.
"Для реализации указанного преступного умысла, военнослужащий привлек граждан Украины, которые подыскивали "клиентов" и выступали в качестве посредников. В результате работы данной схемы злоумышленники получали от 600 до 1 тысячи долларов неправомерной выгоды только за одно транспортное средство, чем наносили вред государственным интересам", - говорится в сообщении.
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Начальника задержали во время того, как он получал часть вознаграждения - $3 тыс. Всего он должен был получить $4,2 тыс.
"Проводятся первоочередные следственные действия по рабочим и домашним адресам фигурантов противоправной схемы. Проверяется информация о причастности к ее функционированию сотрудников Гостаможслужбы", - рассказывают в СБУ.
ГБР разоблачило судью Донецкого окружного административного суда во взяточничестве. Он обещал повлиять на принятие решения в Верховном суде за $30 тыс.
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