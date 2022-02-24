Ведутся оборонные бои по всем направлениям выдвижения противника - Генштаб

Сохраняйте спокойствие, обратился Генштаб. Фото: Facebook.com/GeneralStaff.ua

По состоянию на 13.00 24 февраля вооруженные силы государства-агрессора РФ нанесли более 30 ударов крылатыми ракетами "Калибр", РСЗО, авиацией и артиллерией по объектам гражданской и военной инфраструктуры Украины.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Противник продолжает наступление при поддержке армейской авиации с пересечением украинской границы на направлениях Армянск - Херсон, Чаплинка - Каховка.

Также зафиксировали диверсионно-разведывательные группы в Бессарабском операционном районе и Черноморской операционной зоне.

Группировка Объединенных сил перешла к ведению оборонной операции.

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Оперативные группировки войск осуществили перегруппировку и перемещение в районы выполнения задач для эффективного отпора российской агрессии.

Ведутся оборонительные бои по всем направлениям выдвижения противника.

"Сохраняйте спокойствие! Следите за информацией на официальных ресурсах! Вместе к Победе!", - заявил Генштаб.

В районе Скадовска пограничную комендатуру быстрого реагирования враг обстреливал с вертолетов. Оккупанты захватили Северо-Крымский канал и Каховскую ГЭС.