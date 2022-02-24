В Херсонской области российские оккупанты стреляли с вертолетов - трое пограничников погибли

Пограничники действуют со всеми силами обороны.

В Херсонской области в районе населенных пунктов Копани и Иваново украинские воины ведут сражение с противником.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

В районе Скадовска пограничную комендатуру быстрого реагирования обстреливают с вертолетов.

Пока известно о трех погибших пограничниках. Есть раненые. Несмотря на это, пограничники ведут бой с оккупантом.

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Пограничные подразделения действуют согласно ситуации, которая разворачивается на участках ответственности и во взаимодействии со всеми силами обороны.

Оккупанты подгоняли колонны тяжелой техники из Крыма в материковую Украину, сообщал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.