В Херсонской области российские оккупанты стреляли с вертолетов - трое пограничников погибли

В Херсонской области в районе населенных пунктов Копани и Иваново украинские воины ведут сражение с противником.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба.
В районе Скадовска пограничную комендатуру быстрого реагирования обстреливают с вертолетов.
Пока известно о трех погибших пограничниках. Есть раненые. Несмотря на это, пограничники ведут бой с оккупантом.
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Пограничные подразделения действуют согласно ситуации, которая разворачивается на участках ответственности и во взаимодействии со всеми силами обороны.
Оккупанты подгоняли колонны тяжелой техники из Крыма в материковую Украину, сообщал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
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