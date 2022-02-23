Оккупанты РФ подгоняют колонны тяжелой техники из Крыма к материковой Украине - Чубаров

Российские захватчики стянули в Крым военную технику и направили ее в оккупированный Армянск, расположенный с крымской стороны линии разграничения с материковой частью Украины. Фото: bel.ru

В Крыму, аннексированном РФ, заметили колонны тяжелой военной техники.

Ее оккупационные власти несколько дней назад рассредоточили в селах и полях районов оккупированного Крыма, примыкающих к Херсонской области. Об этом украинский крымскотатарский политик, общественный деятель и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал в Facebook.

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"Российскою тяжелую военную технику, несколько дней назад рассредоточенную в селах и полях районов оккупированного Крыма, прилегающих к Херсонской области с вечера стали выстраивать в колонны и направлять своим ходом в направлении Армянска, расположенного с крымской стороны линии разграничения с материковой частью Украины", – написал Чубаров.

В Крыму в сторону административной границы с Херсонской областью двигаются колонны русских военных. Об этом Рефат Чубаров сообщал ночью 21 февраля. Среди российской военной техники – реактивные системы залпового огня.