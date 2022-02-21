Из Крыма в Херсон идут колонны российской военной техники

В Крыму в сторону Херсонской области двигаются колонны русских военных. Фото: REUTERS

В Крыму в сторону административной границы с Херсонской областью двигаются колонны русских военных.

Об этом сообщил украинский крымскотатарский политик и общественный деятель и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.

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"В степном Крыму в сторону административного рубежа с Херсонской областью следуют колонны российской военной техники", - говорится в сообщении.

Среди российской военной техники – реактивные системы залпового огня.

Россия планирует величайшую войну в Европе с 1945 года, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, президент США Джо Байден рассказал западным лидерам о предположении о разведке, что российские войска планируют не просто войти в Украину с востока, через Донбасс, но и со стороны Беларуси и направлений вокруг Киева.