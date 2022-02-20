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воскресенье, 20 февраля 2022 12:06

Россия планирует величайшую с 1945 года войну в Европе - Джонсон

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Россия планирует величайшую с 1945 года войну в Европе - Джонсон
Глава правительства Британии заявил, что Россия планирует самую большую с 1945 года войну в Европе. Фото: aa.com.tr

Россия планирует величайшую войну в Европе с 1945 года.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью BBC во время своего пребывания в Мюнхене.

По его словам, президент США Джо Байден рассказал западным лидерам о предположении о разведке, что российские войска планируют не просто войти в Украину с востока, через Донбасс, но и со стороны Беларуси и направлений вокруг Киева.

"Я боюсь сказать, что план, который мы видим, предназначен для чего-то, что может стать действительно величайшей войной в Европе с 1945 года только с точки зрения масштаба", - сказал глава правительства Британии.

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Джонсон отметил, что есть все признаки того, что "план в определенном смысле уже начался" и добавил, что люди должны учитывать потенциальную гибель не только украинцев, но и молодых россиян.

Джонсон отметил, что Британия введет еще более дальновидные санкции против России, чем ожидалось ранее - Британия и США остановят российские компании, "торгующие фунтами и долларами" - шаг, который, по его словам, "очень сильно ударит" по России.

Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Джонсон заявил, что последствия нового российского вторжения в Украину будут ощущаться во всем мире.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс предупредила, что уже на следующей неделе в Украине может развернуться "худший сценарий" российского вторжения.

Россия второй раз подряд проигнорировала встречу Трехсторонней контактной группы, которая должна была состояться 19 февраля. Украина провела двусторонние консультации с координатором ОБСЕ в ТКГ.

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