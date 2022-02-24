Враг захватил Северо-Крымский канал и Каховскую ГЭС

Главное здание Северо-Крымского канала и Каховскую ГЭС в Херсонской области захватили оккупанты.
Городской голова Таврийска Каховского района Херсонской области Николай Ризак сообщил об этом Суспільному.
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"И не только главное сооружение Северо-Крымского канала, но и триколор повесили на Каховской ГЭС. Я сам лично видел "Грады", танки на ГЭС. Танки и БТРы приехали, вывесили флаг", - говорит Ризак.
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