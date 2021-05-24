ВАЗ разорвало об трактор с сеялкой. Есть погибшие

Фото: su.npu.gov.ua

На Сумщине ВАЗ-2109 влетел в трактор с сеялкой. Двое погибших.

Авария произошла 23 мая в 22:30 вблизи села Хмелевка Роменского района, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"ВАЗ 2109 въехал в сеялку, что привело к смерти водителя и пассажирки. Другая пассажирка получила телесные повреждения. Ей оказывается медицинская помощь. На месте работает следственно-оперативная группа", - сказано в сообщении.

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Авто врезалось в сеялку с такой силой, что левую часть легковушки оторвало. Погибшему водителю было 26, пассажирке - 19 лет.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

В Киеве такси на большой скорости влетело в трактор с прицепом. Авария произошла на Надднепрянском шоссе, водителя и пассажира легковушки в тяжелом состоянии госпитализировали.