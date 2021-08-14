"Ваш внук в беде" - украинцы добрались до польских пенсионеров и попались на мошенничестве

Украинцы выманивали деньги у польских пенсионеров. Работали по схеме "ваш внук в беде". Им грозит до 8 лет тюрьмы. Фото: npu.gov.ua

Украинцы выманивали деньги у польских пенсионеров.

Работали по схеме "ваш внук в беде". Их жертвы заплатили мошенникам более 90 тыс. злотых (более 600 тыс. грн. -Gazeta.ua). Мужчин задержали на территории Западнопоморского и Великопольского воеводств. Им грозит до 8 лет тюрьмы, сообщает Radio Poland.

Отмечается, что мужчинам 22, 29 и 31 год. Самый младший и самый старший выманили у двух жительниц города Замостье более 50 тыс. злотых (около 350 тыс. грн. -Gazeta.ua) Оба подозреваются в мошенничестве на территории и других городов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ваш родственник в беде: мошенник выманил у женщины $7 тыс.

"Они вместе с третьим мужчиной на территории города Томашув-Любельский выманивали деньги в жительницы этого города. Женщина заплатила мужчинам 14 тысяч злотых. Другая женщина, пенсионерка из города Янов-Подляшски, заплатила 24 тысячм злотых. Мужчин подозревают в преступлении и на территории города Кошалин , где они выманили у жительницы 17 тысяч злотых", - говорит комиссар воеводской комендатуры полиции в Люблине Анна Камол.

Дополнительно 22-летний мужчина будет отвечать за хранение наркотиков.

В Киеве трое мошенников обманули 83-летнюю пенсионерку на 500 тыс. грн по схеме "ваш родственник в беде". Злоумышленники позвонили пенсионерке, и, представившись работниками правоохранительных органов, сообщили, что ее внучка устроила ДТП, во время которого пострадала беременная женщина. В связи с этим необходимы деньги для лечения внучки и второй пострадавшей, а также для возмещения причиненного ущерба и заключения мирового соглашения.