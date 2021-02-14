Вандалы повредили памятник героям-добровольцам

В Лисичанске неизвестные повредили памятник. Фото: ТСН

В Лисичанске Луганской области вандалы повредили мемориал добровольцам.

Правоохранители узнали о случае накануне поздно вечером, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

"В 22:40 поступило сообщение о том, что неизвестные повредили памятник Героям добровольцам, который расположен на перекрестке ул. Красная и Октябрьская", - говорится в сообщении.

Полицейские открыли уголовное производство.

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"Сотрудники полиции вместе с работниками СБУ проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению негодяев", - добавили в полиции.

В Умани Черкасской области вандалы повредили стелу погибшим участникам войны в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба исполкома Уманского городского совета.