Вандалы повредили памятник героям-добровольцам

В Лисичанске Луганской области вандалы повредили мемориал добровольцам.
Правоохранители узнали о случае накануне поздно вечером, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.
"В 22:40 поступило сообщение о том, что неизвестные повредили памятник Героям добровольцам, который расположен на перекрестке ул. Красная и Октябрьская", - говорится в сообщении.
Полицейские открыли уголовное производство.
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"Сотрудники полиции вместе с работниками СБУ проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению негодяев", - добавили в полиции.
В Умани Черкасской области вандалы повредили стелу погибшим участникам войны в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба исполкома Уманского городского совета.
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