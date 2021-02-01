В зоне ООС при загадочных обстоятельствах исчез военный

В зоне операции Объединенных сил на Донбассе исчез военный. Фото: facebook.com/otueast

В зоне операции Объединенных сил на Донбассе при загадочных обстоятельствах исчез военный.

Его отсутствие обнаружили вечером 28 января, когда должен был дежурить на одном из взводных опорных пунктов. Оружие и патроны остались на месте службы, сообщило командование оперативно-тактического командования "Восток".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали фото загадочно погибшего контрактника

"Во время проверки личного состава в одном из подразделений воинской части в районе ответственности обнаружили отсутствие военнослужащего. Розыск результатов не дал. Сослуживцы характеризируют пропавшего как исключительно спокойного и уравновешенного, конфликтных ситуаций ни с кем не имел", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пропавший военнослужащий может находиться на неподконтрольной Украине территории. Продолжаются следственные действия, обстоятельства выясняются.

В селе Бобрица на Черкасщине исчез боец ​​ООС, ветеран-разведчик 95-й бригады Анатолий Ганненко. О нем ничего неизвестно с 28 декабря прошлого года. Мужчина отдыхал в местном баре вместе с друзьями. Оставив на столе телефон, он встал и вышел из заведения. Это зафиксировала камера наблюдения. После этого его в Бобрице никто не видел.