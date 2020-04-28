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вторник, 28 апреля 2020 21:12

В Житомирской обл. снова горит лес

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В Житомирской обл. снова горит лес
На севере области произошло возгорание. Фото: Reuters

Спасатели ликвидируют лесной пожар возле с. Рудня-Перганская Олевского р-на Житомирской обл.

Он возник во вторник после 15.00, сообщает ГСЧС.

"Во второй половине дня около 15.00 в Олевском районе Житомирской области произошло возгорание травяного настила, которое распространилось на лесной массив Полесского природного заповедника вблизи с.Рудня-Перганская. Местами пожар переходила в верховой. С помощью авиации ГСЧС удалось ликвидировать верховой пожар, продолжаются работы по локализации горения лесной подстилки, пеньков и древесины", - говорится в сообщении в Facebook.

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К тушению пожара привлекли 124 человека и 26 единиц техники. Из них 3 самолета АН-32П.

От с. Рудня-Перганская к границе Беларуси около 15 км.

Спасатели продолжают тушить отдельные очаги тления остатков древесины и сухой травы на Житомирщине и в Чернобыльской зоне отчуждения.

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