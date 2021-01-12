В жуткой ДТП на трассе погибла женщина, еще четверо людей травмировались

В Хмельницкой области в результате столкновения 2 автомобилей погибла женщина. Еще 4 человека травмированы. Двое из пострадавших - дети.

Авария произошла на автодороге Каменец-Подольский-Белогорье вблизи села Ивахновцы. Не смогли разминуться Jeep Wrangler и Opel Vectra, сообщили в ГУ ДСНС Хмельницкой области.

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Фото: km.dsns.gov.ua

"12 января в 11:36 на пункт связи службы спасения поступило сообщение от дежурного районного отделения полиции о том, что на автодороге Каменец-Подольский-Белогорье вблизи села Ивахновцы произошло дорожно-транспортное происшествие - во время движения столкнулись автомобили Jeep Wrangler и Opel Vectra. Немедленно по вызову было направлено дежурное отделение спасателей 20-й Государственной пожарно-спасательной части поселка Чемеровцы. Прибыв на место происшествия, ДСНСовци с помощью спецсредств деблокировали из искореженных автомобилей 5 травмированных человек, из которых двое - дети 9 и 12 лет. Одна женщина от полученных травм скончалась. Пострадавшие были переданы работникам экстренной медицинской помощи. "Скорой" травмированных транспортировали в ближайшее лечебное учреждение ", - говорится в сообщении.

Обстоятельства аварии выясняют полицейские.

Вечером 11 января вблизи села Юрового в Олевском районе Житомирской области столкнулись Renault Trafic и грузовой ЗИЛ. В результате ДТП 34-летний пассажир Renault погиб на месте происшествия. Травмы получили оба водителя и 3 пассажира микроавтобуса 23, 28 и 36 лет, жители Олевского района.