Renault "догнал" ЗИЛ и вылетел в кювет. Есть погибший и искалеченные

Вечером 11 января вблизи села Юрового в Олевском районе Житомирской области столкнулись Renault Trafic и грузовой ЗИЛ.
В результате ДТП 34-летний пассажир Renault погиб на месте происшествия. Травмы получили оба водителя и 3 пассажира микроавтобуса 23, 28 и 36 лет, жители Олевского района. Они в местной больнице, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"Предварительно, водитель автомобиля Renault Trafic, 22-летний житель Олевского района, не справившись с управлением, столкнулся с грузовым ЗИЛ, который двигался впереди в попутном направлении. После легковушка съехала в кювет и ударилась в дерево. За рулем грузовика находился местный 30-летний житель", - рассказали полицейские.
Следователи открыли уголовное производство. Выясняют все обстоятельства.
11 января вблизи села Алексеевка в Жмеринском районе Винницкой области ВАЗ 2105 врезался в бетонную конструкцию моста и влетел в реку. В дорожной аварии травмировались 5 человек, один из них в тяжелом состоянии. Предварительно, 28-летний водитель автомобиля, житель Могилев-Подольского, не справился с управлением.
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