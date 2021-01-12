Renault "догнал" ЗИЛ и вылетел в кювет. Есть погибший и искалеченные

Вечером 11 января вблизи села Юрового в Олевском районе Житомирской области столкнулись Renault Trafic и грузовой ЗИЛ.

В результате ДТП 34-летний пассажир Renault погиб на месте происшествия. Травмы получили оба водителя и 3 пассажира микроавтобуса 23, 28 и 36 лет, жители Олевского района. Они в местной больнице, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: zt.npu.gov.ua В Житомирской области произошло смертельное столкновение Renault Trafic и грузовика ЗИЛ

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"Предварительно, водитель автомобиля Renault Trafic, 22-летний житель Олевского района, не справившись с управлением, столкнулся с грузовым ЗИЛ, который двигался впереди в попутном направлении. После легковушка съехала в кювет и ударилась в дерево. За рулем грузовика находился местный 30-летний житель", - рассказали полицейские.

Автор: zt.npu.gov.ua В результате ДТП 34-летний пассажир Renault погиб на месте происшествия. Еще 5 человек травмированы

Следователи открыли уголовное производство. Выясняют все обстоятельства.

11 января вблизи села Алексеевка в Жмеринском районе Винницкой области ВАЗ 2105 врезался в бетонную конструкцию моста и влетел в реку. В дорожной аварии травмировались 5 человек, один из них в тяжелом состоянии. Предварительно, 28-летний водитель автомобиля, житель Могилев-Подольского, не справился с управлением.