В жилом доме произошел мощный взрыв газа, есть погибший

В результате взрыва газа в жилом доме погиб человек. Фото: ДСНС

На Киевщине в жилом доме произошел мощный взрыв газа.

В результате взрыва погиб один человек, также был разрушен дом. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"16 июля в 14:50 в с. Сеньковка Бориспольского района в частном жилом доме произошел взрыв газовоздушной смеси (предварительная информация), в результате чего погиб 1 человек. Дом разрушен", - говорится в сообщении.

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На месте происшествия работали 9 спасателей и 2 единицы техники ДСНС.

В результате взрыва газа в жилом доме погиб человек. Фото: ДСНС

59-летний житель поселка Смига на Ровенщине в металлических шкафах, где хранилось имущество, еще в 2017-м разместил 4 самодельных взрывных устройства. Сделал их на основе минометных мин времен Второй мировой войны. На одном из таких подорвались 11-летняя девочка и ее 13-летний брат, когда пришли к деду в гости. Дети нашли ключи от сейфа. Взрыв прогремел, когда открыли дверь.