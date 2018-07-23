В жилом доме обрушился потолок

Погибших и травмированных не обнаружили. Фото: img.pravda.com

В двухэтажном многоквартирном доме Житомира обвалился потолок.

Всех жителей эвакуировали, - сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области.

ЧП произошло около 16:00 22 июля.

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"Потолок упал в одной из комнат на втором этаже бывшего общежития. На момент обвала хозяйка находилась внутри. К счастью, женщина успела выбежать в коридор", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия эвакуировали жителей из других 24-х комнат.

Погибших и травмированных не обнаружили.Трех жителей разрушенной квартиры временно поселили в гостинице "Житомир".

"Утром 23 июля запланирован комиссионный осмотр данного здания для дальнейшего решения проблемы", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает оперативная группа горисполкома, национальной полиции и спасателей.

В одноэтажном жилом доме Суворовского района Одессы квартира провалилась в подвал. На место происшествия вызвали спасателей.