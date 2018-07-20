Квартира "упала" в подвал

 
Ексклюзивы
1/5
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 936
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
1 Просмотров: 2755
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 576
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 5805
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 1107
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3240
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 3663
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 131917
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 828
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 2106
Фото
Все фото
3
3
3
10
12
Страшная авария на трассе Киев-Одесса: 5 погибших, много раненых
Страшная авария на трассе Киев-Одесса: 5 погибших, много раненых
Мотоциклист разбился о пожарное авто
Мотоциклист разбился о пожарное авто
Деньги вместо таланта: на взятке поймали руководство консерватории
Деньги вместо таланта: на взятке поймали руководство консерватории
Швеция пылает: страна просит помощи в борьбе со стихией
Швеция пылает: страна просит помощи в борьбе со стихией
3 авто в металлолом: на трассе произошла смертельная авария
3 авто в металлолом: на трассе произошла смертельная авария
Видео
Все видео
"Сделаю все, чтобы Украина была единой" - ненавистник "хохлов" записал публичное обращение
"Сделаю все, чтобы Украина была единой" - ненавистник "хохлов" записал публичное обращение
Водитель грузовика "прокатил" на капоте инспектора Укртрансбезопасности
Водитель грузовика "прокатил" на капоте инспектора Укртрансбезопасности
Правоохранители со стрельбой задержали наркоторговца
Правоохранители со стрельбой задержали наркоторговца
Пьяный мужчина избил женщину в маршрутке на глазах у других пассажиров
Пьяный мужчина избил женщину в маршрутке на глазах у других пассажиров
В центре города на парковке застрелили предпринимателя
В центре города на парковке застрелили предпринимателя
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
Просмотров: 1818
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 441
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3240
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3483
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 26164
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 июля 2018
Просмотров: 684
Наші й чужі
Якось зранку в кіоску беру собі каву і, поки вона вариться, відчуваю у себе за спиною чиєсь настирливе пузо. Так, наче там бовтається великий живий ...
пятница, 20 июля 2018 09:51

Квартира "упала" в подвал

  Комментировать
Квартира &quot;упала&quot; в подвал
Погибших и пострадавших нет. Фото: ptzgovorit.ru

В одноэтажном жилом доме Суворовского района Одессы квартира провалилась в подвал.

На место происшествия вызвали спасателей, - пишет ZIK.

Они установили, что в двухкомнатной квартире произошло обрушение пола в подвальное помещение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Квартира в аренду: как не стать жертвой мошеннических схем риелторов

Погибших и пострадавших нет. Причину обрушения устанавливают специалисты.

В Кривом Роге произошел взрыв на 8-м этаже девятиэтажки. Пострадали 2 человека. Мужчина, который живет в одной из квартир, получил ожоги.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Квартира "упала" в подвал». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
июля

"Война не закончена" - в центре Киева взорвали журналиста

Самое читаемое
Дыр-дыр из СССР - как советский автопром рекламировал машины за границей
Дыр-дыр из СССР - как советский автопром рекламировал машины за границей
21
 Просмотров: 131051
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
38
 2 Просмотров: 79600
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
11
 Просмотров: 74675
&quot;Посмотрела в глаза злу&quot; - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
"Посмотрела в глаза злу" - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
 1 Просмотров: 58450
Сама пластичность: показали красавиц, застрявших в неудобных позах
Сама пластичность: показали красавиц, застрявших в неудобных позах
7
 Просмотров: 49172
Больше всего комментируют
16
Реванш - это вы, профукали четыре года - журналист остро раскритиковал власть
11
Известный экс-игрок "Днепра" откажется от украинского паспорта
11
В России рождается новый нацизм - Бабченко
9
"Хотят легитимизировать свой рагулизм" - издатель о тех, кто говорит по-русски
9
Путин предупредил о рисках обострения конфликта на Донбассе
Голосов: 394
Голосование Какая украинская песня лучше подойдет для выполнения стриптиза?
  • "Блюз еротичних думок"- Михаил Поплавский
  • "Ні обіцянок, ні пробачень - Виктор Павлик
  • "117-а стаття" - "Братья Гадюкины"
  • "Вовчиця" - Олег Винник
  • "Сьюзі" - "Океан Эльзы"
  • "Шаленій" - Гайтана
  • "Гуцулка Ксеня"
  • "Поліна" - "Бумбокс"
  • "Make Up" - The Hardkiss
  • "Без тебе" - O.Torvald
  • "Роби любов" - группа [O]
  • "Змія" - Vivienne Mort
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua