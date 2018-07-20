Квартира "упала" в подвал

Погибших и пострадавших нет. Фото: ptzgovorit.ru

В одноэтажном жилом доме Суворовского района Одессы квартира провалилась в подвал.

На место происшествия вызвали спасателей, - пишет ZIK.

Они установили, что в двухкомнатной квартире произошло обрушение пола в подвальное помещение.

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Погибших и пострадавших нет. Причину обрушения устанавливают специалисты.

В Кривом Роге произошел взрыв на 8-м этаже девятиэтажки. Пострадали 2 человека. Мужчина, который живет в одной из квартир, получил ожоги.