Взрывом разнесло 4 квартиры в многоэтажке: есть пострадавшие

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Вечером 16 июля по ул. Волшебной в Кривом Роге произошел взрыв на 8-м этаже девятиэтажки.

Пострадали два человека. Мужчина, который живет в одной из квартир получил ожоги. В состоянии средней тяжести его отвезли в больницу. А также женщина, которая жила в другой квартире. У нее медики диагностировали рваные раны верхних конечностей.

Как сообщает ГСЧС в Днепропетровской области, по предварительной информации взрывной волной разрушены межкомнатные перегородки между четырьмя квартирами. Есть трещины в несущих конструкциях и выбиты окна.

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Спасатели эвакуировали 40 человек из восьмого и девятого этажей. На месте взрыва работают специальные комиссии Причины взрыва устанавливаются.

В 5-этажке на ул. Правды в курортном Бердянске на Запорожье 16 июля произошел взрыв в мусоропроводе. После этого в трубе начало гореть.