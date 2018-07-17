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вторник, 17 июля 2018 07:39

Взрывом разнесло 4 квартиры в многоэтажке: есть пострадавшие
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В Кривом Роге в многоэтажке произошел взрыв. Разрушенны 4 квартиры. Пострадали два человека
Фото: 0564.ua
В Кривом Роге в многоэтажке произошел взрыв. Разрушенны 4 квартиры. Пострадали два человека
В Кривом Роге в многоэтажке произошел взрыв. Разрушенны 4 квартиры. Пострадали два человека

Вечером 16 июля по ул. Волшебной в Кривом Роге произошел взрыв на 8-м этаже девятиэтажки.

Пострадали два человека. Мужчина, который живет в одной из квартир получил ожоги. В состоянии средней тяжести его отвезли в больницу. А также женщина, которая жила в другой квартире. У нее медики диагностировали рваные раны верхних конечностей.

Как сообщает ГСЧС в Днепропетровской области, по предварительной информации взрывной волной разрушены межкомнатные перегородки между четырьмя квартирами. Есть трещины в несущих конструкциях и выбиты окна.

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Спасатели эвакуировали 40 человек из восьмого и девятого этажей. На месте взрыва работают специальные комиссии Причины взрыва устанавливаются.

В 5-этажке на ул. Правды в курортном Бердянске на Запорожье 16 июля произошел взрыв в мусоропроводе. После этого в трубе начало гореть.

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