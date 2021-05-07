В жилом доме к газовой трубе привязали гранату - СМИ

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В Одессе к газовой трубе жилого дома №11 по Конной улице привязали предмет, похожий на боевую гранату.

Очевидцы говорят, что устройство с растяжкой обнаружили над квартирой молодой женщины. Жителей дома эвакуировали. На месте работают спасатели и полиция, сообщает "Українська служба інформації".

"Примотали к квартире девушки. Если бы она была дома и выходила, граната, пожалуй, взорвалась бы. Это напротив фасадного флигеля, внутри двора. Мы даже не можем предположить, кому такое предупреждение, или это не предупреждение, мы не знаем", - отметила очевидец событий.

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В 00:04 взрывотехники начали впускать людей внутрь. Жителей пускают по одному, фотографируют и берут показания.

В Одессе неизвестный через забор перекинул во двор рюкзак со взрывчаткой. Инцидент произошел в Киевском районе. В рюкзаке нашли корпус боевой гранаты Ф-1 с взрывчатым веществом и ударным механизмом УЗРГМ без детонатора, а также муляж самодельного взрывного устройства.