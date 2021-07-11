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понедельник, 12 июля 2021 00:25

В Западной Украине объявлено штормовое предупреждение

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В Западной Украине объявлено штормовое предупреждение

На Закарпатье, в Карпатах и в южных областях ночью на 12 июля ожидаются сильные ливни с грозами, градом и шквальным ветром. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По информации спасателей, до конца суток 11 июля в южной части и карпатском регионе, днем 12 июня в южных, центральных областях, в Прикарпатье и Закарпатье грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (первый уровень опасности, желтый).

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Июль в Украине будет жарким. Температура в южных областях может достигать +40°С. При этом в первой половине месяца возможны обильные осадки. Будут идти дожди с грозами, градом и шквалами. Больше осадков ждем в северных и западных регионах, меньше дождей будет в центральных и восточных областях, а на юге - преимущественно сухая погода. Температура в среднем будет держаться на уровне +23...27°C днем ​​и +16...18°C ночью.

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Дата
12
июля

Украинцы смотрят свое кино. Поэтому и Зеленского избрали президентом

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