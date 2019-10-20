В Венгрии нашли мертвым украинца - подозревают коллегу

Мужчина работал водителем. Фото: mukachevo.net

В Венгрии обнаружили тело водителя грузовика из Украины.

Он приехал в страну работать, сообщает Mukachevo.net.

Мертвое тело обнаружили в венгерском городе Надьканижа. Представитель прокуратуры Чаб Пиргер сообщил, что сейчас партнер по работе украинца находится под уголовным надзором из-за странных обстоятельств дела.

Двое водителей-украинцев были на базе отдыха вблизи Надьканиже в конце прошлой недели. Одного из них обнаружила полиция рядом с фурой мертвым, у мужчины зафиксировали серьезные травмы головы и позвоночника.

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Другой водитель говорит, что увидел своего коллегу, когда тот лежал на земле. Однако он подумал, что человек просто спит, поэтому не вызвал ни полицию, ни скорую помощь.

37-летнего украинского водителя обвиняют в неоказании помощи.

В венгерском городе Ниредьгаза разбился микроавтобус Mercedes, в котором ехали украинцы. Пострадали 10 человек, из них шестеро - с тяжелыми травмами. Авария произошла ночью 19 октября, сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.