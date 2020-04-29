В урочище нашли человеческие останки

В урочище на Житомирщине обнаружили человеческие останки и фрагменты одежды. Фото: profguide.io

В урочище близ села Юльяновка Пулинского района Житомирской области обнаружили человеческие останки и фрагменты одежды.

О находке в полицию сообщил один из местных жителей, пишет УНН.

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"Следственная группа выехала на место и обнаружила в урочище "Волчья Гора" человеческие кости. А также фрагменты одежды - вероятно мужской", - сказано в сообщении.

Все обнаруженные остатки и одежда направлены на экспертизу для установления причин и обстоятельств смерти человека.

В Соломенском районе Киева на ул. Кадетский Гай прохожий заметил череп человека. Рядом нашли кости таза, позвоночника, ног и плеч.