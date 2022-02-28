В Украине уничтожили командира специального отряда Росгвардии – российские СМИ

Огия со своими людьми заходил из Беларуси и попал в засаду. Фото: Фото:rosguard.gov.ru

В Украине ликвидирован командир специального отряда быстрого реагирования Росгвардии Кемеровской области полковник Константин Огий.

Об этом сообщают российские СМИ.

Источники в силовых ведомствах РФ говорят, что бойцы СОБРа заходили из Беларуси и попали в засаду.

"Попали в засаду. Колонну расстреляли. Пацаны – Красноярск и Новокузнецк. Наших погибли 42 человека, два отделения СОБРа. Еще неизвестно, сколько наших ОМОНовцев", – говорит собеседник СМИ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В оккупированном Бердянске украинцы поют гимн рядом с российскими танками

28 февраля тела оккупантов заберут в Россию самолетом. Минобороны агрессора свои потери скрывает.

Россия в 4:00 утра 24 февраля напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.