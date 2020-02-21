22 февраля 2000 года в Украине отменили смертную казнь. Фото: ТСН

20 лет назад Конституционный суд Украины признал смертную казнь неконституционной.

Мораторий на смертную казнь в Украине начал действовать 11 марта 1997 года. Однако, отказ от казней проходил в несколько этапов.

По состоянию на 1991 год продолжал действовать 50-летний криминальный кодекс, который предусматривал возможность осуждения к смертной казни по нескольким статьям. И хотя с провозглашением Независимости почти все положения о смертной казни были исключены, однако практика смертных приговоров продолжалась.

Так, за все годы независимости с 1991-1999 в Украине было произведено 612 казней. Законом Украины от 17 июня 1992 была отменена смертная казнь только за отдельные категории преступлений.

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В 1995 году перед Украиной возникла необходимость отмены смертной казни. Такое действие было необходимым условием для пребывания государства в Совете Европы. Как следствие, в том же году на исполнение смертных приговоров начал действовать мораторий, но из-за споров в правительстве вскоре он был признан недействительным. Специальный докладчик Европы Ренате Уолвленд назвала это "варварством" недопустимым в современном демократическом обществе.

Под давлением европейского общества второй президент Украины Леонид Кучма 11 марта 1997 был вынужден наложить следующий мораторий на смертную казнь. Однако это не остановило вынесения новых смертных приговоров, ведь продолжал действовать старый Уголовный кодекс. В результате 29 декабря 1999 Конституционный Суд признал, что смертная казнь противоречит Конституции Украины.

Окончательная точка в этом вопросе была поставлена ​​22 февраля 2000 года. В результате ультиматума Совета Европы из Уголовного Кодекса Украины уже навсегда было исключено даже само понятие о казни.

Смертную казнь в Беларуси могут отменить только через всенародный референдум, об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.