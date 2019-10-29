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вторник, 29 октября 2019 12:51

В Украине обнаружили уже 20 случаев заболевания дифтерией

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В Украине обнаружили уже 20 случаев заболевания дифтерией
В Украине от дифтерии привито лишь 200 тыс детей в возрасте до года и 1,5 млн взрослых. Фото: из открытых источников

В Украине зафиксировали 20 случаев заболевания дифтерией. 18 из них - в течение октября.

"Пять случаев подтверждены лабораторно: в Луганской, Хмельницкой, Закарпатской, Тернопольской и Киевской областях", - сообщили в Центре общественного Минздрава.

По состоянию на 1 октября в Украине привито 59,5% детей в возрасте до одного года и 52,3% взрослых от количества, предусмотренной плановой вакцинацией. Всего за указанный период привито лишь 200 тыс детей в возрасте до года и 1,5 млн взрослых.

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Противопоказаний к прививкам очень мало. Вакцинироваться от дифтерии нужно почти всем и не забывать о ревакцинации каждые 10 лет. Но когда же нельзя вакцинироваться от дифтерии?

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Дата
29
октября

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