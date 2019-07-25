В Украине массово отравились дети

Дети массово отравились в летнем лагере и на праздновании дня рождения. Фото: img.tsn.ua

В Херсонской и Кировоградской областях массово отравились дети.

В пансионате "Буревестник" в селе Лазурное отравились 14 детей от 8 до 14 лет, сообщила пресс-служба ГСЧС.

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Их госпитализировали в инфекционное отделение Скадовской центральной больницы.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

В Кропивницком 22-24 июля в больницу забрали 10 взрослых и двоих детей. 21 июля они были на частном праздновании дня рождения.

О состоянии пострадавших не сообщается.

В реанимационном отделении Козивской районной больницы умерла 68-летняя жительница села Золотая Слобода. В медицинское учреждение женщина попала с признаками отравления. Причиной трагедии стала невнимательность. Вместо лекарств уколола себе гербицид.





