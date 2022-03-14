В Украине без света остались более тысячи городов и сел

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По состоянию на утро 14 марта в Украине обесточены более тысячи сел и городов.

За прошлые сутки спасатели совершили 620 выездов, в том числе 261 выезд на ликвидацию последствий обстрелов российскими войсками населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры, сообщает ГСЧС.

"Спасли 50 человек. Эвакуировали более 548 тыс. человек, из них более 113 тыс. за прошлые сутки. В настоящее время обесточены 1003 населенных пункта из них частично 20", - говорится в сообщении.

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Для обеспечения аварийного электропитания объектов социальной сферы привлекли 12 генераторов, из них пять для обеспечения электроэнергией больниц.

"На государственной границе в Закарпатской, Одесской, Львовской и Черновицкой областях ГСЧС в сотрудничестве с Красным крестом и органами местной власти развернуто 87 палаток для обогрева и приема граждан. С начала функционирования предоставлена помощь около 225 тыс. лиц", - сообщают спасатели.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.