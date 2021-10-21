В Турции задержали украинца - подозревают в шпионаже и подготовке вооруженного нападения

Украинцу в Турции выдвинули серьезное обвинение. Фото: haberturk.com

В Турции арестовали гражданина Украины Игоря Ефрима и еще пятерых иностранцев. Всех обвиняют в "политическом и военном шпионаже".

Украинец вместе с россиянами Абдуллой Абдуллаевым, Равшаном Ахмедовым, Бесланом Расаевим и Асланбеком Абдулмуслимовым, а также узбеком Амиром Юсуповым якобы готовили вооруженные нападения на представителей чеченской оппозиции, сообщает Hürriyet.

У задержанных изъяли три пистолета, один из которых был с глушителем и лазерным прицелом, и патроны. Операцию по задержанию вероятных шпионов провели одновременно по нескольким адресам в Стамбуле и Анталии.

После допроса мужчин передали в суд, который выдал постановление об их аресте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В России задержали украинца - обвиняют в шпионаже

Сейчас они находятся в пенитенциарном учреждении Малтепе. Подозреваемым грозит от 15 до 20 лет заключения.

Ранее турецкие СМИ сообщали, що правоохранители задержали шестерых иностранных граждан, подозреваемых в шпионаже. Гражданство задержанных не разглашалось. Турецкие правоохранители сообщили, что иностранцев подозревают в попытке получить конфиденциальную информацию военного и политического характера, а также планировании вооруженных нападений.