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вторник, 08 мая 2018 18:20

В Турции произошло ужасный случай с российским туристом, мужчина в коме

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В Турции произошло ужасный случай с российским туристом, мужчина в коме
В Турции после попытки суицида российский турист впал в кому. Фото: Sputni

Турист из российского Екатернбурга Сергей Цукрук пытался покончить с собой на курорте в Турции, сейчас мужчина в коме.

Инцидент произошел в городе Алания, передает "Интерфакс" с ссылкой на страховую компанию ERV.

Отмечается, что мужчина совершил попытку суицида, после чего у него прихватило сердце и он впал в кому.

"Россиянин Сергей Цукрук впал в кому в Турции после попытки суицида, ему диагностировали сердечный приступ. Турист был застрахован в компании ERV, он находился на отдыхе с женой и ребенком", - говорится в сообщении.

Состояние пострадавшего крайне тяжелое, сейчас он находится в госпитале. Пока врачи не говорят, смогут ли вылечить Цукрука, также медики не разрешают транспортировать его в Россию. Сейчас в Турции находятся жена и родители потерпевшего, также к решению вопроса с оплатой лечения присоединилось консульство РФ.

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Следует отметить, что страховая компания ERV отказалась выплачивать компенсацию, ведь попытка суицида не входит в перечень страхового покрытия.

"Есть протокол полиции и заключения врачей, плюс показания самой жены, которая и обнаружила его в номере с явными признаками суицида, она же вызвала "скорую". Исходя из обстоятельств события, такие события не являются страховыми", - сообщила исполнительный директор компании.

В Одессе ограбили и убили пастора из США, полиция уже задержала подозреваемых. Правоохранители проверяют возможность применения пыток злоумышленниками к своей жертве.

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