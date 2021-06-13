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воскресенье, 13 июня 2021 18:18

В Турции при загадочных обстоятельствах погибла модель-украинка
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Модель из Украины Анжелика Срабьянц погибла в Стамбуле
Фото: botsman.org
Модель из Украины Анжелика Срабьянц погибла в Стамбуле
Свидетелем гибели Анжелики Срабьянц стал ее любимый Бурак Эрджан

Модель с Украины 33-летняя Анжелика Срабьянц погибла в Стамбуле, где жила со своим бойфрендом-турком Бураком Эрджаном. Женщина выпала с балкона многоэтажки. Она умерла по дороге в больницу.

Трагедия произошла 11 июня в жилом комплексе, пишет strana.ua.

Известно, что накануне трагедии пара ужинала в ресторане, пили алкоголь. По дороге домой в такси между ними вспыхнула ссора на почве ревности. Анжелика ударила бойфренда кулаком в лицо. Что происходило, когда они приехали домой - известно только со слов самого мужчины. Эрджан говорит, что зайдя в квартиру, он пошел в ванную. Анжелика тем временем вышла на балкон, где повисла на перилах. Он утверждает, что пытался спасти ее, удерживая за руку, но она выскользнула и полетела вниз.

У мужчины даже оказалось видео, на котором записан голос девушки. Она кричит "Бурак, Бурак", он отвечает "Иди сюда", а затем она кричит "Пожалуйста!" и падает. Местных правоохранителей озадачило, что мужчина снимал видео, вместо того, чтобы помочь Анжелике.

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"В их квартире обнаружили наркотики. Эрджан уверяет, что его девушка и раньше пыталась покончить с собой, пыталась резать вены. Сам он задержан по подозрению в умышленном убийстве", - сообщили в правоохранительных органах Стамбула.

Анжелика Срабьянц из Сум. Окончила местную академию банковского дела. В Турции работала моделью, много путешествовала. Бурак дрессирует собак состоятельных турков.

Знакомые говорят, что у Анжелы с Бураком была большая любовь, и не верят в его причастность к ее смерти.

В Турции во время отдыха погибли студенты Сумского института бизнеса, экономики и менеджмента Александр Попов и Анастасия Пришко. Они попали в ДТП.

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Дата
13
июня

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