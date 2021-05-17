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понедельник, 17 мая 2021 19:31

В Турции исчезла туристка из Одессы. Родные подозревают похищение

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В Турции исчезла туристка из Одессы. Родные подозревают похищение
В Турции ищут одесситку 42-летнюю Яну Кривошею. Женщина последний раз выходила на связь 2 мая. Фото: facebook.com/slava.krivosheya

В Турции ищут одесситку 42-летнюю Яну Кривошею.

Женщина исчезла после того, как поднялась в горы. Последний раз она выходила на связь 2 мая, а после этого перестала отвечать. Об этом пишет ее брат Вячеслав Кривошея.

"Ужасные обстоятельства заставили меня написать этот пост. Моя родная сестра Яна Валерьевна Кривошея (1979 г.р.) на майские праздники (от 1 мая 2021) поехала в Турцию. Она любит альпинизм, треккинг: море, горы, все дела. Поехала одна - от людей отдохнуть тоже. Поехала и пропала. На 10 мая у нее был обратный рейс, но она не вернулась", - написал он.

Вячеслав 12 мая приехал в Турцию на поиски сестры. Вместе с волонтерами и полицией он проанализировал все ее аккаунты в соцсетях. По его словам, о поездке знала только мать. 1 мая по прибытии в Турцию Яна попала в кемпинг Josito. Там она спрашивала о маршрутах на гору, ее там видели и советовали самой не идти.

"3-4 мая телефон подает признаки жизни, то есть батарея работает, сигнал есть, пользовательский, активности нет. Далее сел аккумулятор", - написал брат.

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Сын пропавшей написал заявление в полицию в Одессе. Женщину ищет местная полиция, волонтеры, а также организация AKUT. Об исчезновении сообщили украинскому консулу в Турции.

"12 мая нашли палатку. 6 альпинистов прошли маршрут на гору", - написал Кривошея.

Поисковики довольно тщательно прочесали все возможные маршруты пропавшей. Отрабатывают версии, что женщина заблудилась и упала в неизвестном пока месте. Поехала в другое место, чтобы подняться в горы. И похищение.

В пресс-служба полиции Одесской области ответили, что информации об этом случае у них нет.

На тайском острове Самуи нашли тело украинки 32-летней Ольги Фроловой. Была в розыске почти 2 недели. На тело в джунглях случайно наткнулся работник местного отеля Утиан Уинн.

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17
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