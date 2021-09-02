В TikTok вернулся опасный челлендж. Детей массово госпитализируют

TikTok снова кишит опасным челленджом. Фото: pixabay.com

Дети снова начали глотать капсулы с гелем для стирки на камеру и публиковать. Это делают в рамках Tide Pod Challenge из TikTok.

"Ежемесячно в больницу госпитализируют 15-20 детей, принявших агрессивное вещество. У низ ожоги ротовой полости, пищевода, желудочно-кишечного тракта. Такое впечатление, что изжога. Когда начинают запивать водой, жжет пищевод. Иногда возникает рвота. Хуже всего то, что обожженный пищевод отекает, а когда заживает, становится гораздо уже. И человек потом не может нормально есть", - рассказал председатель Всеукраинского союза парамедиков Ярослав Вус, передает ТСН.

По словам медика, с первыми симптомами нужно ехать в ближайшую больницу, а не пытаться промыть желудок самостоятельно. Боль крайне сильная, поэтому дети не могут скрыть содеянного.

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Tide Pod Challenge был популярен в TikTok еще в 2018 году. Затем тренд прошел, но опять возвращается.

"Ребенок делает так потому, что это хайп: его покажут по телевизору, сверстники скажут: "Вааау". Ребенок будто говорит: "Обратите внимание". Чтобы такого не было, надо строить близкие отношения с детьми, чтобы они доверяли родителям и могли свободно общаться", - сказала семейная психологиня Анастасия Тарасова.

В американском штате Оклахома 20 июля скончался школьник, повторивший опасный челлендж Black Out из TikTok. Парень затянул вокруг шеи ремень и потерял сознание. Его госпитализировали. Умер в больнице через несколько часов. Имя и возраст погибшего не разглашают.