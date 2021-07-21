Задушил себя: из-за TikTok-челленджа умер школьник

Из-за челленджа в соцсети умер школьник. Фото: Reuters

В американском штате Оклахома 20 июля скончался школьник, повторивший опасный челлендж Black Out из соцсети TikTok.

Об этом сообщило издание Fox 25.

Парень затянул вокруг шеи ремень и потерял сознание. Его госпитализировали.

Школьник умер в больнице через несколько часов. Имя и возраст погибшего не разглашают.

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"Социальные сети оказывают сильное влияние на несовершеннолетних. В период локдауна дети не знают, чем себя занять, поэтому проводят много времени в интернете. Родителям трудно следить за тем, чем занимаются их дети", - прокомментировали в полиции.

TikTok заблокирует в Италии аккаунты пользователей младше 13 лет. Такое требование выдвинула власти Италии после смерти 10-летней девочки.