Задушил себя: из-за TikTok-челленджа умер школьник

В американском штате Оклахома 20 июля скончался школьник, повторивший опасный челлендж Black Out из соцсети TikTok.
Об этом сообщило издание Fox 25.
Парень затянул вокруг шеи ремень и потерял сознание. Его госпитализировали.
Школьник умер в больнице через несколько часов. Имя и возраст погибшего не разглашают.
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"Социальные сети оказывают сильное влияние на несовершеннолетних. В период локдауна дети не знают, чем себя занять, поэтому проводят много времени в интернете. Родителям трудно следить за тем, чем занимаются их дети", - прокомментировали в полиции.
TikTok заблокирует в Италии аккаунты пользователей младше 13 лет. Такое требование выдвинула власти Италии после смерти 10-летней девочки.
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