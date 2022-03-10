В Сумской области разгромили колонну поставки оккупантов

Украинские защитники разгромили колонну снабжения армии РФ в Сумской области. Украинские воины обезвредили 10 топливозаправщиков, 4 БТР-а и зенитно-ракетный комплекс.

Об этом сообщил в Telegram советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Разгром российской колонны поставок в Сумской области 7 марта. За эту операцию следует давать Героя Украины. Примерный разгром колонны топливозаправщиков ВС РФ. Как установил Дмитрий Путята, колонна из 10 топливозаправщиков продвигалась с сильным эскортом - 4 БТР-80 и зенитно-ракетный -АКМ", – написал Геращенко в сообщении.

Фото: Антон Геращенко

Вся колонна была уничтожена, вероятно, в районе села Колесники.

"Безусловно, эта успешная атака украинских воинов нанесла тяжелый урон наступательным операциям российских войск. Придет время, и мы напишем об этом подробнее, пообщаемся с участниками этого боя. Мы будем разыскивать участников боя и документировать", - отметил в сообщении.

Враг рассматривает возможность взорвать склады аммиака в Харьковской области. Обвинить в этом хочет вооруженные силы Украины. "Государство-террорист продуцирует фейки, чтобы оправдать свои зверства и обвинить в них Украину. Например, российские оккупанты всерьез рассматривают возможность взорвать склады аммиака в Харьковской области, чтобы обвинить в этом ВСУ. По нашим данным, прорабатываются варианты совершения и других провокаций", - в СБУ.