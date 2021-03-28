В Сумской области двое жителей провалились под лед

На Сумщине полицейские совместно с сотрудниками ДСНС и общественностью спасли двух рыбаков, провалившихся под лед.

Прибыв на вызов, правоохранители выяснили, что 60 - летний местный житель вышел порыбачить, но весенний лед не выдержал его веса и треснул, затянув под воду. На помощь мужчине бросился его товарищ, которому удалось извлечь его в лодку, но тот перевернулся, и оба мужчины оказались в холодной воде. Об этом сообщили в пресс-центре МВД.

В МВД рассказали, что ситуация спасения осложняло то, что под весенним солнцем лед уже достаточно тонкий и ломкий и подобраться к рыбакам было почти невозможно.

"Поэтому спасатели и полицейские объединили свои усилия, пытаясь спасти пострадавших. Не остались в стороне и жители населенного пункта: они принесли несколько резиновых лодок, с помощью которых и удалось подобраться к рыбакам и извлечь их на сушу ", - говорится в сообщении.

Сейчас жизни мужчин ничего не угрожает, резюмировали в МВД.

В Днепропетровской области в реке Бык нашли тела 2 мужчин.