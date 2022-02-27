В Сумах враг обстрелял жилые дома. Погиб мужчина, ранена женщина

Вражеский артиллерийский обстрел в Сумах полностью разрушил дом. Фото: скриншот с видео

В Сумах в результате вражеского обстрела погиб мужчина, ранена женщина.

Об этом сообщила ГСЧС Украины.

Это произошло в результате артиллерийских обстрелов жилого сектора по ул. Сельхозтехника. Там был ликвидирован пожар.

"Спасатели работали над ликвидацией очагов горения. Во время разбора конструкций было обнаружено тело мужчины", – говорится в сообщении.

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Также там получила ранение женщина, в то время находившаяся на улице. Ее госпитализировала скорая.

Оккупанты обстреляли жилой дом многоэтажку в Харькове на улице Бучмы. Погибла женщина, два человека госпитализированы, 20 эвакуированы.