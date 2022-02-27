В Сумах враг обстрелял жилые дома. Погиб мужчина, ранена женщина

В Сумах в результате вражеского обстрела погиб мужчина, ранена женщина.
Об этом сообщила ГСЧС Украины.
Это произошло в результате артиллерийских обстрелов жилого сектора по ул. Сельхозтехника. Там был ликвидирован пожар.
"Спасатели работали над ликвидацией очагов горения. Во время разбора конструкций было обнаружено тело мужчины", – говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Враг в Украине вызывает техногенные катастрофы: что делать людям
Также там получила ранение женщина, в то время находившаяся на улице. Ее госпитализировала скорая.
Оккупанты обстреляли жилой дом многоэтажку в Харькове на улице Бучмы. Погибла женщина, два человека госпитализированы, 20 эвакуированы.
×
Комментарии