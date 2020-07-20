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понедельник, 20 июля 2020 11:21

В Сумах произошел выброс опасного вещества

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В Сумах произошел выброс опасного вещества
В Сумах произошел выброс опасного вещества. Фото: pixabay

Выброс опасного токсичного вещества одорант произошел в Сумах.

Местным следует самостоятельно соблюдать меры безопасности, в частности, закрыть окна, об этом заместитель Сумского городского головы Александр Журба сообщил на странице в Facebook.

"В ночь с 19 на 20 июля сумчане жаловались на неприятный запах в городе. По предварительной информации, около села Ганновка произошел выброс одоранта - вещества, добавляемого к природному газу, является токсичным веществом 2-го класса опасности с характерным запахом. Низкие концентрации - около 4 миллионных долей, вызывают раздражение кожи и глаз, головную боль, тошноту, замедление дыхания", - написал он.

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Чиновник советует закрыть окна, увлажнять воздух в помещении, в случае ухудшения самочувствия - обратиться за помощью к врачу.

В Facebook жители Сум еще вечером начали жаловаться на неприятный запах в разных районах города, при этом людей охватывал сильный кашель и было трудно дышать.

Под Одессой, из-за мощных порывов ветра из аварийного танкера Delfi произошла очередная утечка нефти. Силами судовладельца загрязнения морской воды полностью локализовали.

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Дата
20
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