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пятница, 14 февраля 2020 14:14

В столичном спортзале подстрелили посетителя

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В столичном спортзале подстрелили посетителя
В Киеве в спортзале во время конфликта подстрелили 28-летнего мужчину. Фото: kiev.sq.com.ua

В Киеве в спортзале по ул. Металлистов произошла стрельба.

В результате ранения получил 28-летний посетитель. Стрелка разыскивают, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

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"Между двумя мужчинами возник конфликт из-за того, что один якобы препятствовал тренировке другого. В ходе спора один из посетителей несколько раз выстрелил в оппонента и скрылся. Пострадавшему врачи оказали необходимую медицинскую помощь на месте", - говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают все обстоятельства конфликта и ищут нападавшего. Его могут посадить на 7 лет.

Ночью в киевском Гидропарке произошла стрельба, в результате которой пострадал мужчина. Между двумя компаниями возник конфликт, из-за которого один из его участников выстрелил в лицо оппонента из травматического пистолета.

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февраля

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