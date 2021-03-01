В столичном метро мужчина упал на колею: момент спасения попал на видео

28 февраля, в Киеве в метро, один из пассажиров упал с платформы на пути.

Инцидент произошел на станции Майдан Независимости, пишет "Киев Оперативный". Другие пассажиры быстро отреагировали и успели спасти мужчину.

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О причинах падения мужчины на колею ничего не известно, но некоторые пользователи сети предполагают, что ему просто стало плохо или он был пьян.

Многие подчеркнули, что это было опасное спасение человека, поскольку люди, которые спасали мужчину, становились на рельсы, и их могло ударить током.

3 ноября на станции метро Майдан Независимости умер пассажир. Мужчине стало плохо, из-за чего он упал. Другой мужчина пытался его спасти, но не удалось.